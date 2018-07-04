Gabi, Katar yolcusu

Atletico alt yapısından yetişen ve kulüple 1 Lig 2 de Avrupa Ligi şampiyonlukları kazanan Gabi Fernandez'in kulüple yolları ayrıldı. Atletico'yla toplam 6 kupa kaldıran Gabi, Katar'ın Al Saad takımıyla 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Atletico formasıyla 417 maça çıkan Gabi, transferiyle ilgili Wanda Motropolitan Stadı'nda basın toplantısı düzenledi ve "Kariyerimin en zor anı. Bu kulüp benim hayatım" diyerek ayrılış sırasında yaşadığı zorluğu dile getirdi.

Daha önce kendisini transfer için Al Saad'da forma giyen Xavi Hernandez'in ikna ettiğini açıklayan Gabi'nin sözleşmesini bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. İspanyol futbolcunun Katar ekibinden 19 milyon euro alacağı kaydedildi. 34 yaşındaki oyuncu Getafe formasını bir yıl kiralık giymiş, 2007-11 yılları arasında da Real Zaragoza'nın başarısı için ter dökmüştü.