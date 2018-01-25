Gabigol yuvaya döndü

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Fikret Orman:Takımda doymuşluk var

Şampiyon oldukları son 2 yıla göre daha kötü oynadıklarını belirten Fikret Orman, "Takımda bir doymuşluk var gibi. Bunu atlatıp üst üste üçüncü kez şampiyon olmalıyız." dedi.