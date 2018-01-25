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Gabigol yuvaya döndü

Brezilya temsilcisi Santos, eski futbolcusu Gabriel Barbosa Almeida'yı (Gabigol), Inter'den bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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Gabigol yuvaya döndü

Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, "Gabigol" lakabıyla bilinen eski oyuncusu Gabriel Barbosa Almeida'yı bir yıllığına kiraladı.

SANTOS'A GERİ DÖNDÜ

Santos Kulübü'nden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusunun 17 ay aradan sonra yeniden takıma katıldığı bildirildi. Açıklamada, Brezilyalı futbolcunun Inter'den bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.

Profesyonel kariyerine Santos'ta başlayan Gabigol, 2016'da Inter'e transfer olmuştu. Daha sonra Benfica'da da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Santos'ta oynadığı dönemde 157 maçta 57 gole imza atmıştı.

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