Gabigol yuvaya döndü

Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, "Gabigol" lakabıyla bilinen eski oyuncusu Gabriel Barbosa Almeida'yı bir yıllığına kiraladı.
SANTOS'A GERİ DÖNDÜ
Santos Kulübü'nden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusunun 17 ay aradan sonra yeniden takıma katıldığı bildirildi. Açıklamada, Brezilyalı futbolcunun Inter'den bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.
Profesyonel kariyerine Santos'ta başlayan Gabigol, 2016'da Inter'e transfer olmuştu. Daha sonra Benfica'da da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Santos'ta oynadığı dönemde 157 maçta 57 gole imza atmıştı.