Gabriel Barbosa: Inter'e dönmeyi düşünmüyorum

Başarısız Inter macerasının ardından gittiği Flamengo ile hem Brezilya Serie A, hem de Libertadores şampiyonluğu yaşayan Gabriel Barbosa, yeniden İtalya'ya geri dönme konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

"İTALYA'YA GERİ DÖNECEĞİMİ SANMIYORUM"

Inter ile uzun süreli olan sözleşmesi devam eden ve kiralık gittiği Flamengo ile anlaşması da biten 'Gabigol' İtalya'ya geri dönmek istemediğini söyleyerek "Inter'e saygı duyuyorum. Orada devam eden bir sözleşmem olduğunun da farkındayım. Henüz Interli yöneticilerle görüşmedim. İtalya'ya geri döneceğimi sanmıyorum. Başka fırsatları değerlendirmek istiyorum." niyetini açıkça belli etti.

23 yaşındaki golcü oyuncu 29 maça çıktığı Flamengo kariyerinde 25 gol atarak fark yaratmayı başarmıştı.