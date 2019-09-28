Gabriel Jesus: Oynamak istiyorum

Premier Lig'de üst üste 2 yıl şampiyon olan Manchester City'de Brezilyalı oyuncu Gabriel Jesus, Pep Guardiola'ya mesaj yolladı.

"AGÜERO İLE REKABET ETMEK ÇOK ZOR"

Daha çok süre almak istediğini dile getiren Gabriel Jesus, "Manchester City'de üçüncü sezonum ve artık daha fazla oynamak istiyorum. Elbette Agüero ile rekabet etmek çok zor. O, kulübün efsanesi ve harika işler yapıyor. Ancak ben de iyi oynuyorum" dedi.

"GUARDİOLA'YI ANLIYORUM"

Gabriel Jesus sözlerini, "Guardiola'nın kararlarını anlıyorum ve Agüero'ya saygı duyuyorum. İnsanlar sürekli yedek olmam hakkında konuşuyor ancak kötü oyunum yüzünden kulübede olmadığımı unutuyorlar." şeklinde sürdürdü.

Brezilyalı golcü, "Geçen sezon benim için çok zordu. Özellikle önemli maçlarda fazla oynayamadım. Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham maçını hatırlıyorum. Elendik ve o maçta oynayamadık. Bu beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Sezon sonunda gerçekten üzgündüm. Bunun normal olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.