Galatasaray-Başakşehir maçında oynayamayacak isimler

Ligin 33. haftasında yarın (19 Mayıs) oynanacak kritik maçta Galatasaray'la Başakşehir karşı karşıya gelecek. TT Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleden 3 puanla ayrılan ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

Yılın en önemli maçında iki takımda da eksikler bulunuyor. Galatasaray'a oranlı Başakşehir'de daha önemli isimler forma giyemeyecek.

EMRE'NİN OYNAMASI ZOR, 3 EKSİK VAR

Ankaragücü maçının 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, hafta boyunca süren tedavisine rağmen hala belirsizliğini koruyor. Sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilen Emre'nin maç kadrosunda yer alacağı ancak oynamasının zor olduğu ifade edildi.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 3 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan bu karşılaşmada görev alamayacak.

EMRE AKBABA VE MİTROGLOU YOK

Rizespor maçında baldır ve kaval kemikleri kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Emre Akbaba'nın yanı sıra Yunan golcü Mitroglou'nun da Başakşehir karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.