Yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, 31 yaşındaki futbolcu Adem Büyük'le her konuda anlaşmaya vardı.

Mesut'un Fener'e transferi bu sene de yattı

Fenerbahçe, deneyimli golcü Max Kruse'ye 3 yıl için 9 milyon euroluk teklif yaptı. Alman futbolcu teklifi kabul etmezse, sarı-lacivertliler masadan kalkacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a muhalif olan isimler, Ahmet Nur Çebi liderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan isimlerin aynı anda attıkları tweetler dikkat çekti.

Bodrum'da bulunan Galatasaray teknik heyeti, bir yandan tatilin keyfini çıkarırken, diğer taraftan yapılacak olan transferi belirledi.

Kenya Milli Takımı'nın 26 yaşındaki stoperi Joash Onyango, görüntüsüyle bir kez daha futbolda yaş tartışmalarını gündeme getirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, Adebayor, Serdar Taşçı, Bajic ve Kudriashov'la da yollarını ayırdı.

1 Mesut'un Fener'e transferi bu sene de yattı Acun Ilıcalı, Mesut Özil konusunda topu Ali Koç'a attı, Koç da Ilıcalı'nın işi bitirmesini istedi.

2 Kenyalı Onyango'nun yaşı tartışılıyor Kenya Milli Takımı'nın 26 yaşındaki stoperi Joash Onyango, görüntüsüyle bir kez daha futbolda yaş tartışmalarını gündeme getirdi.

3 Galatasara'da hedef Bolasie Galatasaray yönetimi, Onyekuru'yu transfer edemezse Yannick Bolasie'yi kadrosuna katacak. Kongolu futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

4 Fatih Terim'in transfer listesi Bodrum'da bulunan Galatasaray teknik heyeti, bir yandan tatilin keyfini çıkarırken, diğer taraftan yapılacak olan transferi belirledi.

5 Beşiktaş'ta muhalifler Orman'a karşı harekete geçti Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a muhalif olan isimler, Ahmet Nur Çebi liderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan isimlerin aynı anda attıkları tweetler dikkat çekti.

6 Başakşehir dağılmaya devam ediyor Teknik direktör Abdullah Avcı'yı Beşiktaş'a kaptıran Başakşehir, Adebayor, Serdar Taşçı, Bajic ve Kudriashov'la da yollarını ayırdı.

7 Fenerbahçe'nin Kruse'ye yaptığı teklif Fenerbahçe, deneyimli golcü Max Kruse'ye 3 yıl için 9 milyon euroluk teklif yaptı. Alman futbolcu teklifi kabul etmezse, sarı-lacivertliler masadan kalkacak.

8 Real Madrid'den Neymar için çılgın teklif İspanyol basını, Real Madrid'in Neymar için 130 milyon euronun yanında Gareth Bale ya da James Rodriguez'i vermeye hazır olduğunu yazdı.

9 Babel'den kafa karıştıran açıklama Galatasaray'a transferi beklenen Ryan Babel, kişisel Twitter hesabından paylaştığı gönderiyle kafaları karıştırdı.