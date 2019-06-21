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Galatasara'da hedef Bolasie

Galatasaray yönetimi, Onyekuru'yu transfer edemezse Yannick Bolasie'yi kadrosuna katacak. Kongolu futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

| Haber Merkezi
Galatasara'da hedef Bolasie
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Kralspor.com/Özel Haber

Şener ve Babel'i KAP'a bildirmeye hazırlanan Galatasaray, sol kanat bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Cimbom ,bonservisi Everton'da olan Onyekuru'nun transfer edilememesi durumunda rotasını belirledi.

BONSERVİSİ ELİNDE

İlk hedef, kariyerinde Aston Villa, Everton ve Crystal Palace gibi Premier Lig takımlarının formalarını da giyen Yannick Bolasie.

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılıların, Onyekuru alınamazsa hemen transfer edileceği belirtildi.

İşte Bolasie'nin şık hareketleri:

Galatasaray'ın istediği Bolasie'nin şık hareketleri - İZLE

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