Galatasaray 19.05'in peşini bırakmıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde "Örgütlü ama amatör kötülük var demiştim. Artık profesyonel olmuşlar" şeklinde konuşmuş ve bu yüzden 4 maç ceza almıştı.

Verilen cezanın TFF tarafından saat 19.05'te açıklanması sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı.

Mustafa Cengiz yönetiminin, TFF’nin sorumlular ilgili vereceği kararı beklediği belirtildi.

İSTİFA TEPKİSİ

Yönetim, süreç sonunda ikna olmazsa, kulüp üyesi veya Galatasaraylı oldukları bilinen isimlerin TFF’den istifasını isteyecek.

Listede bulunan G.Saraylı yöneticiler:



1-Erdal Bahçıvan (Başkan Vekili)

2-İsmail Erdem (Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu)

3-Alkın Kalkavan (Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu)

4-Nuri Akın (Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu)

5-Hamit Altıntop (Ümit Milli Takım ve Genç Takımlar Sorumlusu)

6-Mehmet Binnet (Yedek üye)



