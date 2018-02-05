Galatasaray 2 yılda 26 kafa golü yedi

Galatasaray'ın uzun yıllardır çözemediği yan top sorunu Sivasspor maçında da ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip N'Dinga'dan yediği golle bu sezon 9. kez kafa golü yedi.

GALATASARAY 26, BEŞİKTAŞ 2 GOL YEDİ

Hava toplarına bir türlü önlem alamayan sarı-kırmızılı ekibin aksine Fenerbahçe iki yılda 9, Başakşehir 8 gol yedi. Beşiktaş ise kalesinde Galatasaray'dan 13 kat daha az kafa golü gördü. İki yılda çıktığı 54 maçta sadece 2 kez yan toptan gol yiyen siyah-beyazlılar, bu alanda rakiplerine üstünlük sağladı.