Galatasaray, 2020'de Avrupa'nın en iyisi

Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Ryan Donk ve Radamel Falcao'nun (2) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 8. galibiyetini aldı.
Galatasaray, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.
Başkent ekibi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 48'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, ligin zirvesindeki Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitledi.
AVRUPA'DA TEK
Galatasaray seri galibiyetlerin ardından zirve tırmanışına devam ederken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig baz alındığında 2020 yılında sürekli kazanan tek takım konumuna geldi.
2020'DE YENİLMEYEN TEK TAKIM GALATASARAY
Galatasaray'la birlikte 2020 yılında sürekli kazanan bir diğer takım olan ve İngiltere Premier Lig'de açık ara lider konumda bulunan Liverpool'un galibiyet serisi, Watford'a 3-0 mağlup olmasından sonra sona ermişti.
İngiliz devinin bu yenilgisinden sonra Avrupa'da, 2020 yılındaki bütün lig maçlarını kazanan tek takım olarak Galatasaray kaldı.