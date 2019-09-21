Galatasaray 3 eksikle Malatya'ya gitti

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Malatya kafilesinde yer alan isimleri açıklayan sarı-kırmızılı kulüp, sakatlıkları bulunan Belhanda, Feghouli ve Selçuk İnan'ın maçta oynayamayacaklarını duyurdu.
SERİ VE EMRE DÖNÜYOR
Cimbom'da cezası biten Seri ve Emre Mor, şans bulmaları halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
Kadroda şu isimler yer alıyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
MALATYA'DA DA 3 EKSİK VAR
Diğer taraftan, ev sahibi ekipte de 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Fofana ve Bifouma Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.