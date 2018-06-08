Galatasaray 3 yerli futbolcu alıyor

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer rotası UEFA ile imzalanan anlaşmanın ardından netlik kazanacak. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray zorlu maraton öncesi takımın yaş ortalamasını düşürme hedefinde.

3 YERLİ İSİM GÜNDEMDE

Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle orta alanda 8 numara olarak tabir edilen bölgeye de bir oyuncu istediği belirtiliyor. Bunun yanında Dünya Kupası'nda forma giyecek olan Belhanda'nın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken orta saha için gündemdeki diğer isimi Yunus Mallı.

Wolfsburg ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşında ki oyuncu Bundesliga'da bu sezon 31 maçta 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

9 Haziran'da başlayacak resmi transfer döneminde kadroya katılacak ilk isim Muğdat Çelik olacak.

Muslera'ya alternatif olması amacıyla kaleci transferi de yapılacak. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılıların, Konyaspor'un milli kalecisi Serkan Kırıntılı ile anlaştığı öğrenildi.