Galatasaray 5 haftalık zorlu virajda

Ligde lider durumda bulunan, kupada da finale çok yaklaşan Galatasaray, zorlu bir maç trafiğine girecek.

ZORLU VİRAJ BAŞLIYOR

Bu hafta Pazar günü TT Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile mücadele edecek. Şampiyonluk yolunda büyük bir önem taşıyan bu 90 dakikadan sonra Galatasaray'ın rakibi TT Stadı'nda Trabzonspor olacak. Ardından Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak sarı kırmızılı ekip, sonraki hafta Başakşehir ile TT Stadı'nda zorlu bir maça çıkacak. Galatasaray'ın bu 5 haftalık periyotta alacağı puanlar şampiyonluk yarışında belirleyici olacak.

Sarı-kırmızılılarda Fernando'nun iyileşmesinin ardından Denayer ve Carrasso'nun da durumlarının iyiye gittiği, kısa süre içinde takımla beraber çalışmalara başlayacakları ifade edildi. Ayrıca Eren Derdiyok'un da tedavisi olumlu gidiyor. Golcü futbolcu yaklaşık 2 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak. Bu kritik periyotta her oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirten Fatih Terim, sağlık ekibiyle ve sakat oyuncularla sık sık görüşerek durumları hakkında bilgi