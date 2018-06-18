Galatasaray Abdennour'u alıyor

UEFA'nın kararını açıklamasının ardından transfer için görüşmelerini yoğunlaştıran sarı-kırmızılı ekip, öncelikli olarak stopere takviye yapacak.

GALATASARAY DA KİRALAMAK İSTİYOR

Geride kalan sezonda 22 lig maçında görev yapan Jason Denayer'i sezon başı kampına dahil eden Manchester City'nin, Belçikalı futbolcunun 1 kez daha kiralanmasına sıcak bakmaması sonrasında gündemdeki isim Aymen Abdennour.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Tunuslu futbolcu için girişimlere başlıyor. Valencia'nın kadrosunda düşünmediği ve geçen sezon Marsilya'ya kiraladığı 28 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle 1 yıl daha mukavelesi olmasına rağmen İspanya'ya dönme kararı aldı. G.Saray da aynı formülle transferi sonlandırmaya çalışacak.

SOL BEK DE OYNUYOR

Sarı-kırmızılıların hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna etmekteki kozu ise Şampiyonlar Ligi olacak. Kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak olan G.Saray yönetimi, Valencia'yı, "Biz almazsak bile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için değeri artacak" kozunu kullanacak.

Sol ayaklı oluşu teknik heyetin ilgisini arttırırken, Abdennour'un sol bekte oynayabilmesi de artısı olarak görülüyor.