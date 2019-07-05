Galatasaray, Aboubakar'ı kiralamak istiyor

Portekiz ekibi Porto, Spartak Moskova'nın golcüsü Ze Luis'i 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transferin ardından gözler Aboubakar'a çevrildi.

ABOUBAKAR KİRALANACAK

28 yaşındaki Ze Luis'in transferiyle birlikte Porto'nun golcü alternatifleri çoğaldı.

Kadrosunda Aboubakar, Andre Pereira, Majeed Waris, Tiquinho Soares, Moussa Marega, Fernando ve Ze Luis'i bulunduran Portekiz ekibi bazı oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı. Gönderilecekler listesinin başında ise Aboubakar geliyor.

Diagne'yi satıp bir forvet almayı planlayan Galatasaray'ın Aboubakar'a talip olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılı ekip, Porto'nun bu kararının ardından Kamerunlu golcü için yaptığı teklifi artırdı.

Aboubakar'la her konuda anlaşan Galatasaray, Porto'ya yaptığı kiralama teklifini 3 milyon euroya kadar çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım Diagne'yi sattıktan sonra Aboubakar'ı kadrosuna katacak.