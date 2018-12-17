Galatasaray Adebayor'un peşinde

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
1-1 sona eren mücadeleyi cezası nedeniyle locadan takip eden Fatih Terim, maç öncesi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.
GÜMÜŞDAĞ'DAN CEVAP BEKLENİYOR
Terim'in sohbet sırasında son haftalarda yedek kulübesine hapsolan Adebayor'un durumunu sorduğu öğrenildi.
Ligin ikinci yarısı için golcü futbolcuyu transfer etmek istediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, Gümüşdağ'dan gelecek cevaba göre diğer alternatiflere yönelecek.