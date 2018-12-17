Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray Adebayor'un peşinde

Ocak ayında mutlaka bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, Başakşehirli Adebayor'un peşinde düştü. Fatih Terim'in dün ilk kez bu konuyu Başkan Göksel Gümüşdağ'a açtığı öğrenildi.

Galatasaray Adebayor'un peşinde
Yorum Yap

Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

1-1 sona eren mücadeleyi cezası nedeniyle locadan takip eden Fatih Terim, maç öncesi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi.

GÜMÜŞDAĞ'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Terim'in sohbet sırasında son haftalarda yedek kulübesine hapsolan Adebayor'un durumunu sorduğu öğrenildi.

Ligin ikinci yarısı için golcü futbolcuyu transfer etmek istediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, Gümüşdağ'dan gelecek cevaba göre diğer alternatiflere yönelecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM