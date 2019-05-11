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Galatasaray admini çıldırdı

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı, Diagne'nin 90+7'de attığı golün ardından taraftarın sevindiği bir gif'i random atarak paylaştı.

Galatasaray admini çıldırdı
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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Ç.Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve çok kritik bir virajı kayıpsız döndü.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 90+7'de Mbaye Diagne attı. Mücadelede bir penaltı atışından yararlanamayan ve bir penaltıyı da gole çeviren Diagne, takımına uzatmalarda galibiyeti getirdi.

TWİTTER HESABI ÇILGINA DÖNDÜ

Bu golün ardından Galatasaray resmi Twitter hesabı ilginç bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray taraftarının çılgınca sevindiği bir gif'i "KDSDSFJKKDF!! 3-2 öndeyiz! DIAGNE!" ifadeleriyle paylaştı.

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