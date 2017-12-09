Galatasaray-Akhisar maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

CİMBOM ÇIKIŞ PEŞİNDE

Ligdeki son 3 deplasman maçını Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş'a (3-0) karşı kaybederek hem önemli puan kayıpları yaşayan hem de bu sezon ilk kez liderlik koltuğunu kaptıran sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önündeki başarılı performansını sürdürerek moral kazanmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi, menisküs ameliyatı geçiren Iasmin Latovlevici'nin forma giyme şansı bulunmazken, sakatlığı sonrası tedavisi devam eden Tolga Ciğerci'nin de oynaması beklenmiyor.

Öte yandan, sarı-kırmızılı takımda Maicon Roque ve Papa Alioune Ndiaye ise bu karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Linnes, Fernando, Ndiaye Feghouli, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Bafetimbi Gomis

Akhisar: Lukac, Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Sissoko, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Barbosa, Ioan Hora, Paulo Henrique