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Galatasaray-Akhisarspor maçının 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'u konuk edecek.

Galatasaray-Akhisarspor maçının 11'leri
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Galatasaray-Akhisarspor - CANLI SKOR

Spor Toto Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray evinde Akhisarspor'u konuk edecek.

Ligdeki son 3 deplasman maçını Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş'a (3-0) karşı kaybederek hem önemli puan kayıpları yaşayan hem de bu sezon ilk kez liderlik koltuğunu kaptıran sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önündeki başarılı performansını sürdürerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis

Akhisarspor: Lukac, Kadir, Caner, Mustafa Yumlu, Lopes, Aykut, Sissoko, Onur, Soner, Olcan, Henrique

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