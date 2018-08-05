Galatasaray-Akhisarspor - CANLI SKOR

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35' Galatasaray gole çok yaklaştı. Ceza sahasında Feghouli'nin içeri çevirdiği topa Gomis müdahale etmek istedi ancak Akhisarspor savunması hızlı davrandı ve gol tehlikesini önledi.

25' Mücadelenin bu dakikalarında oyun Galatasaray'ın hücumlarına sahne oluyor. İlk dakikalarda öne geçen Akhisarspor, takım halinde kendi sahasında yer alıyor.

15' Galatasaray, yenilen golden sonra oyunu rakip sahaya yıktı. Sarı-kırmızılılar beraberliği arıyor.

5' GOL... Galatasaray 0-1 Akhisarspor (Seleznyov)

1' Süper Kupa mücadelesinde ilk düdük çaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor Konya'da karşı karşıya geliyor.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne oluyor.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Sissoko, Bilal, Manu, Barbosa, Seleznyov