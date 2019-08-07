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Galatasaray-Akhisarspor - CANLI SKOR

Sezonu üç kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.

| Haber Merkezi
Galatasaray-Akhisarspor - CANLI SKOR
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19' Jimmy Durmaz'dan pası alan Belhanda rakip ceza sahasına girdi ancak pası isabetli olmayınca tehlike büyümedi.

 

17' Jimmy Durmaz sağ kanattan çalımlarla rakip ceza sahasına girdi ancak savunma topu taça atmayı başardı.

 

15' İlk 15 dakika geride kalırken Galatasaray'ın ağırlıklı olarak sol kanadı kullanmak istediğini gördük.

13' Akhisarsporlu Burhan Eşer'in şutu direkten auta gitti.

6' Galatasaray rakip yarı sahaya yerleşti. Sarı kırmızılılar kısa paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.

4' G.Saray maça daha etkili başladı. Rakip Akhisarspor ise kontra atak arıyor.

1' Maç başladı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray'da hedef sezonu 3 kupayla tamamlamak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, başkent Ankara'da karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Babel

Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan

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