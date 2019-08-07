1 Şenol Güneş: Umut'a tavsiyede bulunmadım Şenol Güneş, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Bursasporlu Umut Meraş hakkında konuştu. Güneş, "Şu takımı tercih et diye bir şey demedim" dedi.

2 Galatasaray-Akhisarspor - CANLI SKOR Sezonu üç kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşı karşıya geliyor.

3 Yusuf Türk bayrağıyla poz verdi Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bugün ilk antrenmanına çıktı. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan 22 yaşındaki futbolcu, daha sonra Türk bayrağıyla poz verdi.

4 Hakeme sinirlenen Xavi'nin ayakkabısı uçtu Al Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Al-Dubail maçında hakemin verdiği karar sonrası çılgına döndü.

5 Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman sahalara dönecek Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakat futbolcuların sayısı 9'a çıktı. Bu isimler arasında en erken sahalara dönecek oyuncu ise Necip Uysal.

6 Başakşehir Giuliano'nun peşinde Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Mossoro'nun eski performansından uzak olması nedeniyle 10 numara bölgesine Guiliano'nun alınmasını istedi.

7 Fenerbahçe'de hedef Kjaer-Zanka ikilisi Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında yapılan savunma hataları yönetimi harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler, Kjaer'i milli takımdaki partneri Zanka ile beraber transfer etmeyi düşünüyor.

8 Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 forvet Fikret Orman'la bir görüşme yapan Abdullah Avcı, Aboubakar, Miguel Borja ve Bolasie üçlüsünden birinin transfer edilmesini istedi.

9 Galatasaray'la Fenerbahçe'den Ada çıkarması İngiltere'de transfer dönemi yarın saat 17.00'da sona erecek. Fenerbahçe Schneiderlin, Galatasaray ise Bakayoko'nun peşinde.