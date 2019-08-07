Galatasaray-Akhisarspor - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
19' Jimmy Durmaz'dan pası alan Belhanda rakip ceza sahasına girdi ancak pası isabetli olmayınca tehlike büyümedi.
15' İlk 15 dakika geride kalırken Galatasaray'ın ağırlıklı olarak sol kanadı kullanmak istediğini gördük.
13' Akhisarsporlu Burhan Eşer'in şutu direkten auta gitti.
6' Galatasaray rakip yarı sahaya yerleşti. Sarı kırmızılılar kısa paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.
4' G.Saray maça daha etkili başladı. Rakip Akhisarspor ise kontra atak arıyor.
1' Maç başladı.
Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray'da hedef sezonu 3 kupayla tamamlamak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, başkent Ankara'da karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Babel
Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan