Galatasaray-Akhisarspor maçı muhtemel 11'leri

1 Antalya, Eto'o için Nouma cezası istiyor Antalyaspor tribünlerine hareket yaptığı iddia edilen Eto'o için TFF soruşturma başlattı. Akdeniz ekibi ise Eto'o'nun Pascal Nouma gibi cezalandırılmasını istiyor.

2 Quaresma'dan Şenol Güneş'e: Beni oynat hocam Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Josef'e vurduğu için kırmızı kart gören Quaresma, rövanş mücadelesinde oynamak için hocasına baskı yapıyor.

3 Gattuso'dan Hakan'a Pirlo benzetmesi Milan Teknik Direktörü Gattuso, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu efsane İtalyan futbolcu Pirlo'ya benzetti.

4 İngiliz yetkililerden futbolculara 'Rus kadın' uyarısı İngiltere Futbol Federasyonu ve Buckingham Üniversitesi Güvenlik ve İstihbarat Bölüm Başkanı, futbolcuların Dünya Kupası boyunca Rus kadınlardan uzak durmalarını tavsiye etti.

5 Şenol Güneş: Kadıköy'den galibiyetle döneceğiz Şenol Güneş, 30 yıllık teknik adamlık kariyerinde ligde 6 farklı takımla geldiği Kadıköy deplasmanında galibiyet yüzü göremedi. Güneş'in tek galibiyeti ise Bursaspor'la kupada.

6 Aykut Kocaman: Beşiktaş'ı yenersek ligde kırılırlar Beşiktaş maçı hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Bu, sadece bir kupa maçı değil. Sahadaki futbol ve skor lige de yansıyacaktır" dedi.

7 Trabzonspor'dan yardım çağrısı Trabzonspor yönetimi, yaşanan ekonomik zorluğu aşmak için bordo-mavili renklere gönül vermiş işadamı, siyasetçi ve bürokratlardan yardım talep ettiğini açıkladı.

8 Aatıf: Şampiyonluk için Allah'a dua ediyorum Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, şampiyonluk için Allah'a dua ettiğini ve mutlu sona ulaşmaları durumunda şükür namazı kılacaklarını söyledi.

9 Antalyaspor'a göre Eto'o taraftara hareket çekti Konyaspor'un yıldızı Eto'o'nun, Antalyaspor karşılaşmasında sahaya sahte dolar atarak kendisini protesto eden taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi.