Galatasaray-Akhisarspor maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Ahmet Çalık, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Sinan, Feghouli, Yasin, Eren
Akhisarspor: Lukac, Mustafa, Caner, Kadir, Eray, Aykut, Ömer, Sissoko, Serginho, Larsson, Henrique