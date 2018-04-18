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Galatasaray-Akhisarspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Akhisarspor'u ağırlayacak.

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Galatasaray-Akhisarspor maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, avantajlı bir skor elde ederken, adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ahmet Çalık, Maicon, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Sinan, Feghouli, Yasin, Eren

Akhisarspor: Lukac, Mustafa, Caner, Kadir, Eray, Aykut, Ömer, Sissoko, Serginho, Larsson, Henrique

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