Galatasaray-Akhisarspor maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

DİAGNE VE FERNANDO YOK

Süper Lig'de 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 puanla son sırada.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı olan Martin Linnes'in durumu bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Diagne'nin hafif sakatlığı var ve Akhisar'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Kasık sakatlığı yaşadığı bildirilen Diagne'nin yanı sıra dizinde problem olan Fernando da yok





MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Mitroglou

Akhisarspor: Fatih, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Barbosa, Regattin, Manu, Cikalleshi