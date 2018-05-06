Galatasaray-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

La Liga'da 35. hafta karşılaşmaları, dünya futbolunun bir numaralı derbisine sahne olacak. Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya gelecek.

Fransız futbolcu Valbuena, Fenerbahçe'de yedek kalmaktan şikayetçi olmadığını ifade etti.

İngiliz basını, Galatasaray'ın Porto'yo sattığı Telles'in 45 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olacağını yazdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın ve dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Sir Alex Ferguson, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olarak taraftarlarını üzdü.

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan 5 yedi

Akhisarspor'un G.Saray maçına yedek kadroyla çıkacağı yönündeki iddialar üzerine açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Çok ayıp ederler" dedi.

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Basketbol derbisinde de gündem Şenol Güneş

Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan'ı 83-60 mağlup ederek ligde arka arkaya 12. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli taraftarların Şenol Güneş'e yaptığı gönderme ise maçın önüne geçti.