Galatasaray-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor Konya'da karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Fernando Muslera

Martin Linnes

Maicon

Serdar Aziz

Yuto Nagatomo

Fernando

Selçuk İnan

Younes Belhanda

Henry Onyekuru

Garry Rodrigues

Bafetimbi Gomis



AKHİSARSPOR

Fatih Öztürk

Miguel Lopes

Mustafa Yumlu

Caner Osmanpaşa

Kadir Keleş

Abdoul Sissoko

Serginho

Josue

Helder Bargosa

Güray Vural

Yevhen Seleznyov



SAAT: 20.45

STAT: KONYA BŞB

HAKEM: CÜNEYT ÇAKIR

YAYIN: ATV