Galatasaray-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor Konya'da karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.
Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.
HANGİ KANALDA?
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
Fernando Muslera
Martin Linnes
Maicon
Serdar Aziz
Yuto Nagatomo
Fernando
Selçuk İnan
Younes Belhanda
Henry Onyekuru
Garry Rodrigues
Bafetimbi Gomis
AKHİSARSPOR
Fatih Öztürk
Miguel Lopes
Mustafa Yumlu
Caner Osmanpaşa
Kadir Keleş
Abdoul Sissoko
Serginho
Josue
Helder Bargosa
Güray Vural
Yevhen Seleznyov
SAAT: 20.45
STAT: KONYA BŞB
HAKEM: CÜNEYT ÇAKIR
YAYIN: ATV