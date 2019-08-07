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Galatasaray-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Kupa finalinde bu akşam Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, sezonu 3 kupayla tamamlamak istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Okan
Mariano
Luyindama
Marcao
Nagatomo
Donk
Seri
Jimmy Durmaz
Belhanda
Adem Büyük
Babel

Akhisarspor

Gökhan
Vrsajevic
Alperen
Cocalic
Kadir
Eray
Rotman
Aykut
Burhan
Erhan
Bertuğ

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