Galatasaray-Akhisarspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, sezonu 3 kupayla tamamlamak istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.



Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray



Okan

Mariano

Luyindama

Marcao

Nagatomo

Donk

Seri

Jimmy Durmaz

Belhanda

Adem Büyük

Babel



Akhisarspor



Gökhan

Vrsajevic

Alperen

Cocalic

Kadir

Eray

Rotman

Aykut

Burhan

Erhan

Bertuğ