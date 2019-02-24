Galatasaray-Akhisarspor U21 maçına kar engeli

Galatasaray U21 takımı ile Akhisarspor arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde bugün saat 12:00'de oynanması gereken karşılaşma hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle iptal edildi.

Gerekçe olarak ise yoğun kar yağışı ve zeminin elverişsizliği gösterildi. Yapılan açıklamada, "Saat 12:00'da oynanacak olan U21 Ligi Galatasaray-Akhisarspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'daki yoğun yağış sebebiyle dün oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi ertelenmişti.