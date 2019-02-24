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Galatasaray-Akhisarspor U21 maçına kar engeli

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı maçları etkilemeye devam ediyor. Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak olan 21 yaş altı takımlarının maçı ileri bir tarihe ertelendi.

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Galatasaray-Akhisarspor U21 maçına kar engeli

Galatasaray U21 takımı ile Akhisarspor arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde bugün saat 12:00'de oynanması gereken karşılaşma hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle iptal edildi.

Gerekçe olarak ise yoğun kar yağışı ve zeminin elverişsizliği gösterildi. Yapılan açıklamada, "Saat 12:00'da oynanacak olan U21 Ligi Galatasaray-Akhisarspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'daki yoğun yağış sebebiyle dün oynanması planlanan Medipol Başakşehir - Bursaspor mücadelesi ertelenmişti.

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