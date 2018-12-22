Galatasaray Alan Carvalho ile anlaştı

Bu sezona geçtiğimiz yılı gol kralı olarak tamamlayan Gomis'i Suudi Arabistan'a satarak başlayan Galatasaray, elindeki tek forvet Eren Derdiyok'tan istediği verimi alamayınca yeni golcü arayışına başlamıştı.

3.5 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesindeki 28 yaşındaki golcü futbolcu Alan Carvalho ile görüşen sarı-kırmızılı yönetim, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Alan Carvalho'ya yıllık net 3.5 milyon euro ve puan başı 5 bin euro maaş verecek.

ÇİN KULÜBÜNÜN ONAYI BEKLENİYOR

Ücret konusunda futbolcu ile mutabakat sağlayan sarı-kırmızılı camia, Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin transfere onay vermesini bekliyor.

Çin kulübü, transfer dönemi için 200 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Dolayısıyla Guangzhou Evergrande'nin Alan'ın bonservissiz olarak Galatasaray'a transfer olmasına sıcak baktığı öğrenildi.