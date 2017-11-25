Galatasaray-Alanyaspor maçının 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 5-1 mağlup olarak taraftarını üzen Galatasaray, yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk İnan, Ndiaye, Rodrigues, Tolga, Belhanda, Gomis
Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Maniatis, Mbilla