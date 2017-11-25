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Galatasaray-Alanyaspor maçının 11'leri

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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Galatasaray-Alanyaspor - CANLI SKOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 5-1 mağlup olarak taraftarını üzen Galatasaray, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk İnan, Ndiaye, Rodrigues, Tolga, Belhanda, Gomis

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Maniatis, Mbilla

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