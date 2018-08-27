Galatasaray-Alanyaspor - CANLI SKOR

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ....

49' GOL... Galatasaray 2-0 Alanyaspor (Sinan Gümüş)

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Alanyaspor

40' Galatasaray, dörde bir geldi. Sinan Gümüş'ün Nagatomo'ya verdiği pas sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

37' GOL... Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Fernando)

30' Galatasaray ileri taşıdğı topu iyi değerlendiremiyor. Alanyaspor ise hızlı geçiş ile pozisyon arıyor.

17' Önce Galatasaray Onyekuru ile etkili geldi. Ardından Alanyaspor, Bobo ile net bir fırsattan yararlanamadı.

10' Galatasaray oyunu kontrol altına aldı ancak pozisyon üretmekte zorlanıyor.

5' Mücadelenin ilk bölümünde Galatasaray topa daha fazla hakim olaran takım.

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek istiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Ankaragücü ve Göztepe ile oynadığı maçları kazanan Galatasaray, Alanyaspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Ligde çıktığı iki müsabakayı da yitiren Aytemiz Alanyaspor ise sarı-kırmızılı takım karşısında bu sezonki ilk puanlarını almaya çalışacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok

Alanyaspor: Haydar; Nsakala, Tzavellas, Barış, Cenk Ahmet; Maniatis, Taha, Efecan; Djalma Campos, Villafanez, Bobo

