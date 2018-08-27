Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde Ankaragücü ve Göztepe ile oynadığı maçları kazanan Galatasaray, Alanyaspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

Ligde çıktığı iki müsabakayı da yitiren Aytemiz Alanyaspor ise sarı-kırmızılı takım karşısında bu sezonki ilk puanlarını almaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Emre Akbaba, Belhanda, Onyekuru, Eren

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Villafanez, Maniatis, Augusto, Campos, Efecan, Bobo