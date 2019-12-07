Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri

Geçtiğiiz hafta son dakikada bulduğu golle Trabzon deplasmanından 1 puanla dönmeyi başaran Galatasaray, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Lemina, Ömer, Adem
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou