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Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

| Haber Merkezi
Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri
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Geçtiğiiz hafta son dakikada bulduğu golle Trabzon deplasmanından 1 puanla dönmeyi başaran Galatasaray, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Lemina, Ömer, Adem

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

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