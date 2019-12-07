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Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

| Haber Merkezi
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Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğiiz hafta son dakikada bulduğu golle Trabzon deplasmanından 1 puanla dönmeyi başaran Galatasaray, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Bein Sports'tan naklen yayınlanacak. 

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Ryan Donk, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Babel, Adem Büyük

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Bammou

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