Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğiiz hafta son dakikada bulduğu golle Trabzon deplasmanından 1 puanla dönmeyi başaran Galatasaray, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Ryan Donk, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Babel, Adem Büyük
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Bammou