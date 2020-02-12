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Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Alanyaspor karşısına çıkıyor.

| Haber Merkezi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövaşında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Falcao ve Saracchi maç kadrosunda olmayacak.

Alanyaspor'un tek eksiği ise Juanfran.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Linnes, Lemina, Seri Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük

Alanyaspor: Marafona, Kaan, Tzavellas, Caulker, Onur Bulut, Ceyhun, Siopis Junior Fernandes, Bakasetas, Bammou, Cisse

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