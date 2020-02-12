Galatasaray-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövaşında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Falcao ve Saracchi maç kadrosunda olmayacak.
Alanyaspor'un tek eksiği ise Juanfran.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Linnes, Lemina, Seri Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük
Alanyaspor: Marafona, Kaan, Tzavellas, Caulker, Onur Bulut, Ceyhun, Siopis Junior Fernandes, Bakasetas, Bammou, Cisse