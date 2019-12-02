Galatasaray, Alex Poythress'i açıkladı

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki pivot Alex Poythress ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEN MOORE İLE DE YOLLAR AYRILDI

Sarı-kırmızılı takım, ABD'li oyuncu Ben Moore ile de yollarını ayırdı.

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Alex Poythress'in özel bir oyuncu olduğunu belirterek, "Aslında yazın da ilgilendiğimiz ama bizim bütçemizin çok uzağında kalan bir oyuncuydu. Ben Moore'a göre farklı bir oyuncu. Hücum tarafında daha avantajları olan ama savunma olarak bana göre onun biraz gerisinde olan bir oyuncu. Avrupa basketboluna adapte olduğunda çok çabuk üst noktalara geleceğine inandığım bir oyuncu. Bu transferi bizim açımızdan çok önemli bir transfer olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.