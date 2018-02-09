Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray Alex Telles'ten 14 milyon TL kazanacak

Porto kulbü Alex Telles'e bonservis bedeli olarak 30 miyon euro istiyor. Brezilyalı futbolcunun bu ücrete transfer olması halinde Galatasaray, kasasına 3 milyon euro koyacak.

Yorum Yap

Galatasaray'dan ayrılırken sözleşmesine bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alınacak maddesi konulan Alex Telles için 30 milyon euroluk fiyat biçildi.

BÜYÜK KÜLÜPLERİN RADARINDA

Galatasaray'dan ayrılırken sözleşmesine sonraki satıştan %10 pay alınacaktır maddesi konulan Alex Telles, dünya devlerinin listesine girdi.

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO

Bu sezon Porto formasıyla 33 maçta 16 asist yapan Alex Telles, Avrupa devlerinin gözdesi.

Chelsea ve Juventus’un istediği Brezilyalı futbolcu için, Portekiz kulübü 30 milyon Euro (140 milyon TL) fiyat biçti. Galatasaray da bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak. 

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM