Galatasaray, Alex Telles'ten haber bekliyor

Fransız savunmacı (sol bek / sol stoper) Lucas Hernandez'i 80 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e satan Atletico Madrid, rotasını Alex Telles ve Nicolas Tagliafico'ya çevirdi.

Alex Telles için Porto ile Nicolás Tagliafico için ise Ajax ile görüşmelere başlayan Atletico Madrid, iki futbolcunun da transfer şartlarını aldıktan sonra kesin kararını verecek.

SporX'te yer alan habere göre, Alex Telles ya da Nicolas Tagliafico konusundaki son kararı verecek olan Diego Simeone'nin tercihini hangi isimden yana kullanacağı Galatasaray'ı da direkt olarak etkileyecek. 6.5 milyon euro bedelle Alex Telles'i Porto'ya satan Galatasaray, kardan %10 pay alacak.

Porto ile yaptığı sözleşmede 40 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan Alex Telles için Atletico Madrid bu bedeli ödemesi durumunda Galatasaray kasasına (kardan) 3.2 milyon euro koyacak.