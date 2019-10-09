Galatasaray, Ali Koç'un şirketiyle sözleşmeyi feshediyor

Galatasaray'da, Fatih Terim ile yönetim arasındaki kriz çözülüyor...

Gençlerbirliği maçı sonrası "Biraz da ceza almayanlar konuşsun." diyerek Mustafa Cengiz'e gönderme yapan Terim'e, yönetimden kısa sürede cevap gelmişti.

Başkan Cengiz'in "Herkes kendi işine baksın." şeklindeki çıkışının ardından kriz daha da büyümüş ve teknik direktör Fatih Terim, yönetici Yusuf Günay'a dert yanmıştı.

"Ali Koç'a neden ben cevap veriyorum da siz vermiyorsunuz?" diyen 66 yaşındaki teknik adama "Koç'un şirketiyle sözleşmemiz var." şeklinde yanıt veren Günay, "Sözleşmeyi feshedin. Paranız yoksa tazminatı ben öderim." cevabını almıştı.

2.9 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Yaşanan bu olay üzerine harekete geçen yönetimin, Ali Koç'un sahibi olduğu yemek firmasıyla olan sözleşmeyi feshetme kararı aldığı öğrenildi.

Türk Telekom Stadı’nın loca ve VIP tribünlerinde yemek hizmeti veren restaurant ile sözleşme feshi için görüşmelere başlandığı ve Koç'a 500 bin dolar (2.9 milyon TL) tazminat ödeneceği öğrenildi.