Galatasaray alternatif forması belli oldu

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, ilk maçta Benfica'dan çekindikleri için yenildiklerini söyledi. Tecrübeli kaleci, "Kadıköy'de istediğimiz sonucu alarak turu geçen taraf biz olacağız" dedi.

Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim kadroda değişikliğe gidecek. Yeni transfer Onyekuru 11'de olacak.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 25 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oldu. Bu transferle birlikte Altınordu'nun kasasına 50 milyon TL girecek.

Fenerbahçe, İslam Slimani ve kulübü Leicester City'yle büyük oranda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Beşiktaş, Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina ile anlaşmaya vardı.

1 Çağlar'ın Altınordu'ya kazandırdığı para Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 25 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oldu. Bu transferle birlikte Altınordu'nun kasasına 50 milyon TL girecek.

2 Vida için son gün bugün İngiltere'de transfer dönemi bu gece kapanıyor. Adı Premier Lig ekipleriyle anılan Vida'nın satışı bugün de gerçekleşmezse Hırvat stoper kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.

3 Fenerbahçe İslam Slimani'yi alıyor Fenerbahçe, İslam Slimani ve kulübü Leicester City'yle büyük oranda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

4 Valbuena'ya ceza geliyor Benfica-Fenerbahçe maçının 61. dakikasında oyundan alınan Valbuena, su şişesini yere atarak Cocu'ya tepki göstermişti. Yönetimin tecrübeli futbolcuya ceza vereceği öğrenildi.

5 Trabzonspor Özer Hurmacı'nın parasını ödedi Trabzonspor, Özer Hurmacı'ya olan 5 milyon 351 bin TL'lik borcu ödediğini açıkladı. Bordo mavililer, TFF'ye şikayet ederek kulübün lisans almasını engelleyen Hurmacı'yı sert bir dille de eleştirdi.

6 Emre Akbaba: Transferin son gününe kadar beklerim Galatasaray'a transfer olmak için Başakşehir ve Fenerbahçe'yi reddeden Emre Akbaba, "Beklemek benim için sorun değil, zaten yıllarca bekledim" dedi.

7 Galatasaray'da kadro değişiyor Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim kadroda değişikliğe gidecek. Yeni transfer Onyekuru 11'de olacak.

8 Cocu'nun Giuliano raporu Benfica maçında sahada adeta tel tel dökülen Giulano'nun sistemine uymadığını düşünen Phillip Cocu, yönetime "satılabilir" raporu verdi.

9 Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu, yarın başlayacak olan Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.