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Havadan gelen topu müthiş bir refleksle geri çeviren sunucu

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Fenerbahçe, Berke Özer ve Barış Alıcı'yı duyurdu

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1 Rıdvan Dilmen: VAR sistemi Türkiye'de başarılı olamaz Rıdvan Dilmen, yeni sezonda uygulamaya girecek olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle Türkiye'de sağlıklı kararlar verilemeyeceğini ifade etti.

2 Janssen Fenerbahçe'ye dönüyor Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Hollandalı Janssen'i 1 yıl daha kiralamak için Tottenham'la görüşüyor.

3 Galatasaray, Anderlecht'ten stoper alıyor Belçika basını, Galatasaray'ın Denayer'i Manchester City'den transfer edememesi durumunda Anderlect forması giyen Kara Mbodj'yi alacağını yazdı.

4 Selçuk İnan: Bu sene Kadıköy'de kazanırız Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, Kadıköy'de baskının artık Fenerbahçe'nin üzerinde olduğunu ve bu sezon galip geleceklerini ifade etti.

5 Cocu: Herkes egolarını bir kenara bırakmalı Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, İsviçre 2'nci Lig ekibi Lozan'a 2-1 yenildikleri hazırlık maçının ardından bazı futbolcuların egolarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

6 Modric Dünya Kupası'nı istiyor Hırvatistan Milli Takımı'nın Kaptanı Luka Modric, Dünya Kupası'yla kazandığı tüm Şampiyonlar Ligi kupalarını takas edebileceğini söyledi.

7 Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi Fenerbahçe, genç bir yeteneği daha kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler, NEC Nijmegen forması giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu imza attırmak için İstanbul'a getirdi.

8 VAR Kırkpınar'da 20 yıldır uygulanıyor Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın gündemine oturan Video Yardımcı Hakem (VAR) geleneksel olarak her sene düzenlenen Kırkpınar'da 20 yıldır kullanılıyor.

9 Real Madrid taraftarı Mbappe'yi istiyor Real Madridli taraftarlar, Marca'nın 'Ronaldo'dan sonra hangi yıldız transfer edilsin' sorulu anketine yüzde 54'lük oy oranı ile Kylian Mbappe cevabı verdi.