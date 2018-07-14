Galatasaray, Anderlecht'ten stoper alıyor

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın öncelikli hedefleri arasında stoper pozisyonu geliyor. Denayer'in kiralık sözleşmesinin bitmesiyle bu mevkide eksikliği bulunan sarı-kırmızılı ekip arayışlarına devam ediyor.
DENAYER'İN ALTERNATİFİ KARA MBODJ
Belçika basınından Wiw Sport'un haberine göre sarı-kırmızılı ekibin stoper için önceliği Jason Denayer. Ancak Denayer'i Manchester City'nin kiralamak yerine satmak istemesi Galatasaray'ı alternatiflere yönlendiriyor. (Bu haber Kralspor.com'dan kopyalanmıştır.)
Galatasaray, Denayer'i yeniden kadrosuna katamazsa Anderlecht forması giyen Kara Mbodj'yi transfer edecek. Geçen sezon Anderlecht formasıyla 20 maça çıkan Kara, büyük takımda oynamak istiyor ve Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor.
28 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun Belçika ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.