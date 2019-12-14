Galatasaray-Ankaragücü maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.
Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı yönetecek hakem ise Ali Şansalan olacak.
Mücadele öncesi Galatasaray 23 puanla 6, Ankaragücü ise 9 puanla son sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao
Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Alihan, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, İlhan, Orgill.