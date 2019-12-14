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Galatasaray-Ankaragücü maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

| Haber Merkezi
Galatasaray-Ankaragücü maçının ilk 11'leri
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Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı yönetecek hakem ise Ali Şansalan olacak.

Mücadele öncesi Galatasaray 23 puanla 6, Ankaragücü ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Alihan, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, İlhan, Orgill.

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