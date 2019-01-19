Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Ersun Yanal: Ayağa kalkma zamanı geldi Oyuncularıyla konuşan Ersun Yanal, Bursaspor maçıyla çıkışa geçeceklerini ifade ederek, "Bu sonuçlar bize yakışmıyor. Şimdi ayağa kalkma zamanı" dedi.

2 Şenol Güneş: 13 yabancı olduğunu biliyorduk Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, esame listelerini gördüğünde Akhisarspor'un kadrosunda 13 yabancı olduğunu fark ettiklerini söyledi.

3 Türkiye, statlarıyla Avrupa ülkelerini geride bıraktı UEFA tarafından yayımlanan 2017 yılının Kulüp Lisanslama Değerlendirme Raporu'na göre, Türkiye son 10 yıl içinde en çok stadyum inşa eden Avrupa ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

4 Akhisarspor, Beşiktaş maçında kural hatası yaptı Akhisarspor'un, Süper Lig'in 18. haftasında oynadığı Beşiktaş mücadelesinde, 21 kişilik maç kadrosunda 12 yerine 13 yabancı yer aldı. Yapılan bu kural hatasına göre Akhisar hükmen mağlup sayılacak.

5 Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz'a tepki Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'in Akhisarspor karşısında sahaya sürdüğü Burak Yılmaz'ı "Hırsız istemiyoruz" tezahüratlarıyla protesto etti.

6 Beşiktaş deplasmanda Akhisar'a 3 attı Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti ve sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı.

7 Galatasaray Semih'i kiraladı Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan, Serdar Aziz'i satış listesine koyan Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yı 6 aylığına kadrosuna kattı.

8 Ali Koç: Rabbim bizi test ediyor Fenerbahçe'nin kötü gidişi hakkında konuşan Ali Koç, "Rabbim bizi test ediyor ama güzel günler yakında" dedi.

9 Sophia Thomalla: Karius için dövüşüyorum Beşiktaş'a transfer olduğu ilk günden beri adı birçok isimle anılan Alman file bekçisi Karius, İstanbul'a gelen sevgilisi Sophia Thomalla ile beraber Nişantaşı'nda görüntülendi.