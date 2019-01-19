Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.
Süper Lig'de topladığı 29 puanla ilk yarıyı lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, 18. hafta maçında başkent temsilcisini konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. İki takım arasında sezonun ilk haftasında Ankara'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Sinan
Ankaragücü: Korcan, Kenan, Alihan, Kone, Mehmet, Sedat, Faty, Thievy, Cerci, Kubilay, El Kabir