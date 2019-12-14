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Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.

| Haber Merkezi
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Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı yönetecek hakem ise Ali Şansalan olacak.

Mücadele öncesi Galatasaray 23 puanla 6, Ankaragücü ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Seri, Belhanda, Emre Mor, Ömer Bayram, Falcao. 

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Tiago Pinto, Moke, Sedat, Canteros, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Orgill.

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