Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı yönetecek hakem ise Ali Şansalan olacak.
Mücadele öncesi Galatasaray 23 puanla 6, Ankaragücü ise 9 puanla son sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Lemina, Seri, Belhanda, Emre Mor, Ömer Bayram, Falcao.
Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Tiago Pinto, Moke, Sedat, Canteros, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Orgill.