Galatasaray haftalar sonra lider

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle yenen sarı-kırmızılı ekip 5 hafta sonra Başakşehir'den liderlik koltuğunu devraldı.
GALATASARAY'DAN İLK YARIDA 3 GOL
Maça hızlı başlayan Galatasaray'da ilk 20 dakikada Rodrigues-Gomis ikilisi fırtına gibi esti. 13 ve 20. dakikalarda Rodrigues'in asistleriyle Fransız yıldız Gomis ağları sarstı.
İlk 45 dakikalık dilimde oyunun hakimi olan sarı-kırmızılılar 38. dakikada Belhanda'nın asistinde Cezayirli Feghouli'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Maçın ikinci yarısında iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştirdi ancak skoru değiştirecek golü atamadılar. Karşılaşmanın son dakikasında peş peşe iki sarı kart gören Belhanda oyundan atıldı.
Cimbom, Antalyaspor'u 3-0 yenerek puanını 44'e çıkardı. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.
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YENİ LİDER GALATASARAY
En son Süper Lig'in 15. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek 21. haftada yeniden ligin zirvesine çıktı. Fenerbahçe'ye sahasında yenilen Başakşehir ise haftalar sonra ikinci sıraya geriledi.