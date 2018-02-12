Fatih Terim: Beni mutlu eden oyun felsefesini benimsemeleri

Akhisar ile Bursaspor taraftarları kavga etti

1 Fatih Terim: Lider olmak güzel Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

2 Galatasaray haftalar sonra lider Antalyaspor'u Feghouli ve Gomis'in iki golüyle 3-0 yenen Galatasaray, Başakşehir'i geçerek zirveye çıktı.

3 TFF'nin Volkan Demirel kararı TFF'nin Caner Erkin'e verilen cezanın ardından kuralda yeni bir açılıma gittiği ve bu yüzden Volkan Demirel'in PFDK'ya sevk edilmeyeceği öğrenildi.

4 Yeni Çansporlu futbolcular saldırıya uğradı Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci grupta mücadele eden Yeni Çansporlu futbolcular, 2-2 berabere kaldıkları Sultangazispor maçının ardından saldırıya uğradı.

5 Sam Allardyce: Kümede kaldığımız zaman Cenk'i oynatacağım Sam Allardyce, Everton'ın Premier Lig'deki yerini güvene alıp, küme düşme hattından tamamen uzaklaşana kadar Cenk Tosun'u ilk 11 oynatmayacağını açıkladı.

6 İtalyan basını Cengiz'i yere göğe sığdıramadı Roma-Benevento maçında 2 gol 1 asistle oynayan Avrupa'daki gururumuz Cengiz Ünder, İtalyan basınında manşetleri süsledi.

7 Ronaldo: Selâmün aleyküm Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çekilen bir videoda, "Selâmün aleyküm" demesi, Müslüman mı oldu tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

8 Volkan Demirel: Küfür değil o argo Başakşehir maçında yardımcı hakeme küfür ettiği iddia edilen Volkan Demirel, "Futbolcunun ağzına kamerayı sokarsan bunu herkes söyler zaten" dedi.

9 Arda Turan etkili olamadı Fenerbahçe karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Arda Turan, oyundan çıktıktan sonra büyük üzüntü yaşadı.