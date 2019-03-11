Galatasaray-Antalyaspor - CANLI SKOR

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17' GOL.... Galatasaray 1-0 Antalyaspor (Feghouli)
10' Antalyaspor sahasına çekildi ve hızlı atak peşinde. Sarı-kırmızılılar ise rakip savunmada boşluk arıyor.
5' Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında oyunu rakip sahaya yıktı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Başakşehir'in kazandığı haftada Antalyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
Antalyaspor: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır