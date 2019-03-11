1 Galatasaray-Antalyaspor - CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

2 Japonya’da gündem Shinji Kagawa Konyaspor maçında 90+3. dakikada attığı golle Beşiktaş’a üç puanı getiren Kagawa, ülkesi Japonya’da gündem oldu. Japon futbolseverler Kagawa’ya milli takımda yeniden bir şans verilmesini istiyor.

3 Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı bitti Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Başakşehir'e yenilerek matematiksel olarak da şampiyonluk şansını kaybettti. Lider Başakşehir ise en büyük favori olarak gösteriliyor.

4 İrfan Can Kahveci West Ham United'a önerildi Başakşehir'in bu sezon orta sahadaki dinamosu İrfan Can Kahveci, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a önerildi.

5 Manisaspor küme düşüyor TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta borçları yüzünden 15 puanı silinen, transfer yasağından elinde yalnız altyapı oyuncuları kalan Manisaspor, sezonun bitimine haftalar kala havlu atmak üzere.

6 Tolga'nın kadro dışı kalmasının nedeni Sebebi açıklanmadan kadro dışı bırakılan Tolga Zengin'in, takındığı tavırlar nedeniyle Başkan Fikret Orman'ı kızdırdığı ve bu yüzden devre arası kampına alınmadığı ortaya çıktı.

7 Ersun Yanal: Hedef 27 puan Göreve ilk geldiğinde "ikinci yarının lideri olacağız" diyen Ersun Yanal, alınan kötü sonuçların ardından hedef değiştirdi. Yanal, "9 maçta 27 puan alacağız" dedi.

8 Zeki Yavru'nun Trabzon taraftarına isyanı Akhisarspor forması giyen Zeki Yavru, kendisine küfreden bordo-mavili takımın taraftarlarına isyan etti.

9 Aykut Kocaman'ın penaltı isyanı Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş maçı sonrası penaltı isyanında bulundu. Kocaman, "Fatih Terim'in dediği gibi, bu işler ayarlanıyor" şeklinde konuştu.