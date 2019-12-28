Galatasaray-Antalyaspor - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray'da Florin Andone, Christian Luyindama sakatlıkları, Nzonzi ise kadro dışı olması sebebiyle kesin olarak oynayamayacak isimler.
Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina'nın sakatlıklarının geçtiği ve Terim'in görev vermesi halinde sahada olabilecekleri öğrenildi.
Antalyaspor'da ise Harun Kavaklıdere sakatlığı sebebiyle bu formada görev alamayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao
Antalyaspor: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.