Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray-Antalyaspor - CANLI SKOR

Galatasaray, ilk yarının son maçında bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

| Haber Merkezi
Galatasaray-Antalyaspor - CANLI SKOR
Yorum Yap

CANLI ANLATIM İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

1' Maç başladı. 

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da Florin Andone, Christian Luyindama sakatlıkları, Nzonzi ise kadro dışı olması sebebiyle kesin olarak oynayamayacak isimler.

Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina'nın sakatlıklarının geçtiği ve Terim'in görev vermesi halinde sahada olabilecekleri öğrenildi.

Antalyaspor'da ise Harun Kavaklıdere sakatlığı sebebiyle bu formada görev alamayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

Antalyaspor: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM