Galatasaray-Antalyaspor - CANLI SKOR

Enes Ünal, kendisi gibi futbolcu olan nişanlısı Lisa Smellers ile dünya evine girdi.

Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan dün 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Milli futbolcunun kontratındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Ersun Yanal, Rize deplasmanına derbiyi kazanan takımla sahaya çıkacak. Cezalı Serdar'ın yerine Zanka'ya şans verecek olan Yanal, Emre'yi yedek soyunduracak.

Galatasaray, ilk yarının son maçında bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

1 Enes Ünal'ın mutlu günü Enes Ünal, kendisi gibi futbolcu olan nişanlısı Lisa Smellers ile dünya evine girdi.

2 Ozan Tufan'ın çıkış opsiyonu Fenerbahçe'nin kaptanı Ozan Tufan dün 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Milli futbolcunun kontratındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

3 Zlatan Ibrahimovic AC Milan ile anlaştı İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'a transfer oldu.

4 Payet için Fenerbahçe devrede Fransız basını, Marsilya'nın yollarını ayırmayı planladığı Dimitri Payet'in Fenerbahçe'ye transfer olacağını yazdı.

5 Michael Seri'ye Avrupa'dan 2 talip Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırmayı planladığı Seri'yi Monaco ve Everton'ın kadrosuna katmak istiyor.

6 Atiba: Heykel olayını duydum Beşiktaşlı taraftarlar, gösterdiği müthiş performansla herkesi kendine hayran bırakan Atiba'nın heykelini dikmek istiyor.

7 Karius'tan yeni yıl paylaşımı Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, dün akşam alınan Gençlerbirliği galibiyetinin ardından Instagram hesabından "Seneye görüşürüz" paylaşımı yaptı.

8 Beşiktaş, Balotelli'ye teklif yaptı Her transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan Balotelli'nin Beşiktaş'la görüştüğü iddia edildi.

9 Galatasaray yeni yılı kutladı Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, 2019 yılını başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını, hedeflerinin 2020'de de aynı grafiği yakalamak olduğunu ifade etti.