Galatasaray-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Maçı yönetecek hakem Abdülkadir Bitigen olacak. Mücadele Beinsports'tan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'da Florin Andone, Christian Luyindama sakatlıkları NZonzi kadrodışı olması sebebiyle kesin olarak oynayamayacak isimler. Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina'nın sakatlıklarının geçtiği ve Terim'in görev vermesi halinde sahada olabilecekleri öğrenildi.

Antalyaspor'da ise Harun Kavaklıdere sakatlığı sebebiyle bu formada görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Selçuk, Belhanda, Ömer, Babel, Falcao.

Antalyaspor: Ferhat, Angelo, Eren, Celutska, Sangare, Chico, Serdar, Hakan, Chahechouhe, Blanco, Amilton.