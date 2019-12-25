Galatasaray aradığı sol beki Almanya'da buldu

Devre arasında takıma takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ikinci transferi sol bek pozisyonuna yaptı.
1.5 YILLIK İMZA ATACAK
Monaco'dan eski oyuncusu Onyekuru'yu kiralayan sarı-kırmızılı takım, Leipzig'in Uruguaylı sol beki Marcelo Sarachhi'yi de kadrosuna kattı.
Nagatomo'nun düşen form grafiğinin yanı sıra sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Galatasaray'ı bu transfere zorladı. Terim'in raporu doğrultusund Japon oyuncuyla devre arasında yollar ayrılabilir.
Galatasaray'ın Saracchi için Leipzig'e kiralama bedeli ödemeyeceği, Uruguaylı isme ise 800 bin euro maaş vereceği öğrenildi.
21 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında River Plate'den Alman takımına 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atmıştı.
Saracchi, bu sezon Leipzig'de 7 maçta forma giyerken 1 gol attı.