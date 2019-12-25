Galatasaray aradığı sol beki Almanya'da buldu

1 Fatih Terim'den Ali Koç ve TFF'ye imalı paylaşım Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF'ye Twiter hesabı üzerinden flaş bir gönderme yaptı.

2 Fenerbahçe'den TFF'ye 'VAR' çağrısı Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

3 G.Saray, Fransa 2. Ligi'nden Kadewere'yi takibe aldı Galatasaray'ın, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de 19 maçta 17 gol atan ve gol krallığında zirvede olan Tino Kadewere'nin peşinde olduğu kaydedildi.

4 Fenerbahçe, Rodriguez'in menajeriyle görüşüyor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini tribünden takip eden Rodriguez'in menajerinin, maç sonu sarı-lacivertli yönetimle transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.

5 En çok kazanan sporcular Forbes dergisi son 10 yılın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Birinci sırada 915 milyon dolar gibi müthiş bir rakam ile Floyd Mayweather yer alıyor.

6 Beşiktaş'tan TFF'ye VAR başvurusu Beşiktaş Kulübü, derbi maçının VAR kayıtlarının paylaşılması için TFF'ye resmi olarak başvuruda bulundu.

7 Eritreli 5 futbolcu aranıyor Kenya ile Eritre arasında oynanması planlanan U 20 maçı öncesi, ilginç bir olay yaşandı. Eritreli 5 futbolcu, Uganda'da kayıplara karıştı.

8 Araplar, parayı basıp finali Riyad'a aldırdı Arapların, Juventus-Lazio maçının Riyad'da oynanması ve futbolcuların isimlerinin formalara Arapça olarak yazılması için iki İtalyan kulübüne onar milyon euro verdiği öğrenildi.

9 Beşiktaş, Mensah'ın peşinde Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş'ın Mensah'ı transfer etmek istediğini açıkladı.