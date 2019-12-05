Galatasaray, Ariedo Braida'ya teklif yaptı

Fatih Terim'in yükünü hafifletmek isteyen Galatasaray yönetimi, takımın başına futbol direktörü getirmek için harekete geçti.

İtalyan basını, sarı-kırmızılı kulübün İtalyan futbol adamı Ariedo Braida'ya teklifte bulunduğunu yazdı.

2001-2013 yılları arasında Milan'da futbol direktörlüğü yapan 73 yaşındaki Braida, 2013 yılından beri de Barcelona'da scout olarak görev yapıyor.

TERİM'İN YAKIN DOSTU

Yıllardır üstünde kimseyi istemeyen Fatih Terim'in, 2001 yılında Milan'da çalıştığı dönemde Braida ile yakın bir dostluk kurduğu, bu yüzden İtalyan direktörle çalışmaya çok sıcak baktığı öğrenildi.