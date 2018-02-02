Galatasaray Asamoah'la anlaştı

Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen sol bek takviyesi transferin son günü mutlu sonla bitti ve Yuto Nagatomo İnter'den kiralandı. Ancak sarı-kırmızılılar Nagatomo'yu geçici çözüm olarak görüyor.

3 YILLIK ANLAŞILDI

İnter kiralık sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyon maddesi koydurmak istese de Galatasaray'ı ikna edemedi. Fatih Terim'in uzun vadeli planlarında sol bek olarak Kwadwo Asamoah'ı düşünen sarıkırmızılılar bu sezonu Nagatomo ile tamamlayacak.

Sezon bitimi de, Juventus ile sözleşmesini uzatmayıp Galatasaray'a 3 yıl için 'Evet' diyen Asamoah transfer edilecek.





NAGATOMO'YU ASAMOAH'IN MENAJERİ GETİRDİ

Haziran ayında bedavaya geleceği için 2.5 milyon Euro imza parası almaya hazırlanan Asamoah'la 3 yıllık sözleşme imzalanacak ve sezon başına 2.5 milyon Euro garanti para ödenecek.

Galatasaray'la uzun süredir iletişimde olan Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello Türkiye haklarına sahip olduğu Nagatomo'yu 4 aylığına sarı-kırmızılılara getirdi.