Galatasaray Asamoah'tan vazgeçmiyor

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, geçtiğimiz günlerde Asamoah transferinin devre arasında imkansız olduğunu açıklasa da Sarı Kırmızılılar, Ganalı oyuncu için yeniden kolları sıvadı.

Ergün'ün, yabancı kuralının değişme ihtimaline vurgu yaparak Asamoah'ı Ocak ayında kadrolarına katmayacaklarını açıklamasına karşın, başkan Dursun Özbek, teknik heyetin de takımda görmek istediği Ganalı oyuncu için talimat verdi.

GALATASARAY 1.5 MİLYON EURO ÖNERECEK

Juventus kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Galatasaray, sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Asamoah için 1.5 milyon Euro önerecek. Teknik direktör Igor Tudor da bu sezon takviye için ilk bölgeyi sol bek olarak belirledi. Hırvat teknik adam, Linnes ve Latovlevici'nin forma giydiği savunmanın solunda zaman zaman Denayer'i oynatmak zorunda kalmıştı.

Başarılı oyuncu, daha önce Galatasaray'da forma giymek istediğini İtalyan kulübüne bildirmiş, yaz aylarında yapılan pazarlıklar sonuç aşamasına gelmişti. Ancak Juventus, transferin son gününde Asamoah'ı satmaktan vazgeçmişti.

Milliyet'in haberine göre; Futbol direktörü Cenk Ergün ile görüşen yıldız sol bekin, "Yazın her konuda anlaşmıştık. Benim için uzun süren görüşmelerden sonra verdiğim bir karardı. Galatasaray'a verdiğim sözün arkasındayım. Asla dönmem." dediği ifade edildi.

Juventus'ta 6.sezonunu geçiren Asamoah, 12 haftası geride kalan Serie A'da 5 maçta forma giyip 1 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer alan Ganalı oyuncu, Avrupa maçlarında hiç süre almadı.